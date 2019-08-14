قتيل الشهامة.. حبس شقيقين طعنا شابا حتى الموت بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

قررت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بقتل طفل حاول فض مشاجرة بينهما بدائرة المركز.

كان العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، تلقى إخطارًا من الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث مركز شرطة منيا القمح، بورود بلاغ من مستشفى "منيا القمح" المركزي، بوصول "عبادة. ج. ف" 16 سنة، لحام، مُقيم ببندر المركز، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطعنة نافذ في البطن.

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وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "عبدالرحمن. ح. م" 21 سنة، سائق "توك توك"، وشقيقه "كمال" سائق "توك توك".

وكشفت التحريات، أنه حال مزاح الشقيقين تطور الأمر بينهما إلى مشاجرة، وعندما حاول المجني عليه الفصل بينهما، استل أحدهما سلاحًا أبيض وطعنه ليسقط قتيلًا.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.