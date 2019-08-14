قيده وأطلق عليه كلب.. عاطل يقتل نجل شقيقه بالخصوص

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي عاطل حتفه قتلًا، اليوم الأربعاء، على يد عمه بالخصوص، بالقليوبية، وتبين قيام المتهم بتقييد المجني عليه، وإطلاق كلب عليه تسبب في عقره، ثم تعدى عليه بالضرب ما أودى بحياته.

جرى نقل الجثه لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، بتلقيه بلاغا من مستشفى اليوم الواحد بالمرج، بوصول "مصطفى. ا. ف"، 17 سنة، عاطل، ومقيم– عزبة النخل - دائرة القسم، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم، ووجود أثار تقييد بمعصم اليدين، وعقر كلب بالفخذ الأيسر، وتوفى عقب وصوله المستشفى.

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بسؤال والد القتيل، "أيمن. ف. ز"، 43 سنة، عامل بمقهى، قرر بقيام شقيقه المدعو "وليد"، 35 سنة، عاطل، بتقييد نجله ثلاثة أيام بماسورة الغاز الطبيعي بمنزله، وأطلق عليه الكلب الخاص به والذي قام بعقره، ثم تعدى عليه بالضرب، مما تسبب في موته.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بتعذيب نجل شقيقه بتوثيقه والتعدي عليه بالضرب حتى فارق الحياه، وذلك لسوء سلوكه وكثرة تشاجره مع الجيران.

جرى بإرشاد المتهم ضبط الكلب المستخدم في الواقعة، وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.