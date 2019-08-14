بالصور.. الآلاف على شواطئ بورسعيد في رابع أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

توافد الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد وزوار المدينة، صباح اليوم الأربعاء، على شواطئ المحافظة، لقضاء إجازة أخر أيام عيد الأضحى المبارك.

ونظم أصحاب الكافتريات عدد من الفقرات الفنية لفرق السمسمية فضلا عن إذاعة الأغاني عبر مكبرات الصوت لجذب المواطنين.

وتراوح سعر 4 كراسي وشمسية ومنضدة ما بين 50 إلى 100 جنيه حسب مستوى الكافتيريا والشاطئ وموقعهما، بينما تراوحت أسعار المشروبات ما بين 5 جنيهات إلى 35 جنيه.

وانتشر رجال الشرطة وسيارات الإسعاف وقرابة 50 منقذًا فى عدة نقاط بطول الشاطئ، لسرعة التعامل مع أى حالات طارئة.