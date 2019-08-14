بعد هذا القرار الامريكي ..قفزة كبيرة في أسعار النفط

قفزت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت واشنطن عن تأجيل فرض رسوم جمركية على بضائع صينية، والتي اعتبرها المتعاملون كنوع من التهدئة في الحرب التجارية المحتدمة بين واشنطن وبكين.

وأظهر موقع "بلومبرغ" أنه جرى تداول عقود "برنت"، بحلول الساعة 17:35 بتوقيت موسكو، عند 60.80 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 4% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 56.85 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 3.5% عن سعر الإغلاق السابق.

وفيما يلي رسم بياني يظهر حركة تداول مزيج "برنت" اليوم:

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وجاء الارتفاع بعد أن أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قررت إرجاء فرض رسوم جمركية على مجموعة منتجات صينية، حتى منتصف ديسمبر المقبل.

وقال إن الإدارة ستؤجل تطبيق رسوم جمركية بنسبة 10% على بضائع صينية منها أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية حتى 15 ديسمبر المقبل، والتي كان من المقرر أن تطبق الشهر المقبل.

المصدر: RT + "بلومبرغ"