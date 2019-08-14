هونغ كونغ.. تنديد بـ”أعمال شبه إرهابية” في المطار

ندد مكتب شؤون هونغ كونغ في الصين بما وصفها بالأعمال “شبه الإرهابية” في مطار هونغ كونغ، مجدداً الدعم للسلطات المحلية في معاقبة المسؤولين عن تصعيد الأزمة في المدينة، التي تخضع لحكم بكين.

وأصدر مكتب شؤون هونغ كونغ ومكاو بياناً، الأربعاء، ندد فيه بشدة الاعتداء على صحافي من صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية ومسافر في المطار من قبل من وصفهم بأنهم محتجون عنيفون.

واستأنف مطار هونغ كونغ العمليات، الأربعاء، بعدما أعاد جدولة مئات الرحلات، التي تعطلت على مدى اليومين الماضيين، فيما اشتبك المحتجون مع شرطة مكافحة الشغب.

وكانت مئات الرحلات قد ألغيت الثلاثاء بعد إغلاق المتظاهرين لمحطتين في المطار خلال اليوم الثاني للاعتصام داخله، في أحدث تصعيد للأزمة السياسية المستمرة منذ 10 أسابيع في المدينة.

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وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين عام 1997. وقد بدأت مطلع حزيران/يونيو بتظاهرات رافضة لمشروع قانون يتيح تسليم مطلوبين إلى الصين ثم تحولت إلى احتجاجات مطالبة بمزيد من الحريات ومنددة بتدخل بكين.

المصدر: بكين – رويترز، فرانس برس