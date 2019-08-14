بالفيديو: طائرات “سو-27” الروسية تعترض طريق مقاتلة تابعة للناتو

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قامت طائرات “سو-27” الروسية بإبعاد مقاتلة لحلف الناتو حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فوق المياه الدولية في بحر البلطيق، بحسب وسائل إعلام.
وكان الوزير على متن طائرة تنفذ رحلة من كالينينغراد إلى موسكو، بمرافقة مقاتلتي “سو-27” من تشكيل الطيران البحري التابع لأسطول بحر البلطيق.
وحاولت طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي الاقتراب من طائرة شويغو أثناء تحليقها فوق المياه الدولية ببحر البلطيق، لكن الطيارين الروس منعوها من ذلك، عبر إرغامها على الابتعاد عن طائرة وزير الدفاع الروسي.
المصدر RT
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