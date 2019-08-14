تزامنا مع عيد الأضحى .. انقطاعات للماء الشروب تثير غضب المواطنين

أثارت انفطاعات طويلة لمياه الشرب بعدد من مناطق المملكة استياءا وغضبا كبيرا بين المواطنين خصوصا لتزامنها مع مناسبة عيد الأضحى المبارك.

من أبرز المدن المتضررة مدينة سيدي بنور التي تعرف منذ أيام انقطاعات شديدة لمياه الشرب ما جعل الأسر في وضع محرج أمام احتياجات ماسة لهذه المادة الحيوية خصوصا في هذه الفترة من الصيف مع اشتداد الحرارة فضلا عن متطلبات مناسبة بحجم عيد الأضحى.

بدورها تعرف منطقة تاكونيت التابعة لإقليم زاكورة وضعا مماثلا وفق ما أكده عدد من الناشطين في المنطقة وبينهم الصحافي محمد بلقاسم الذي وجه نداءا إلى المسؤولين للتدخل.

وقال بلقاسم إن المنطقة تعرف على مدى 3 أيام انقطاعا مستمرا للماء تزامنا مع عيد الأضحى وفي ظل حرارة تتجاوز 52 درجة نهارا وحوالي 43 درجة ليلا.

ويسائل هذا الوضع المسؤوليات الملقاة على المكتب الوطني للماء الذي لم تفلح الندتءات المتكررة في تحرك مسؤوليه، خصوصا وأن هذا الوضع أصبح يتكرر كل سنة ببعض المناطق.