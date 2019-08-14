قالت عائلة الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول، أمس الثلاثاء، إن السلطات السعودية عرضت الإفراج عنها مقابل نفيها في تسجيل فيديو تعرضها للتعذيب والإساءة الجنسية في السجن.
وكتب شقيقها وليد الهذلول على تويتر “أمن الدولة زار لجين في سجن الحائر للتوقيع على موافقة أنها تخرج في تسجيل وتقول إنها لم تتعرض للتعذيب”.
ولم يصدر رد فوري من السلطات السعودية على الموضوع، كما لم تستجب وزارة الاعلام لطلبات الحصول على تعليق.
وبلغت الهذلول عامها الثلاثين في السجن، وهي من بين عدد من الناشطات البارزات اللواتي يواجهن حاليا المحاكمة بعد اعتقالهن العام الماضي في حملة ضد النشطاء.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تطلب من الناشطة “لجين الهذول” نفي تعرضها للإساءة الجنسية قبل الإفراج عنها” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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