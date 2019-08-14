الصين تندد بالأفعال "شبه الإرهابية" في هونج كونج

صعدت الصين لهجتها حيال المتظاهرين في هونج كونج، غداة تعرض صينيين اثنين للضرب في مطار هذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي، معتبرة ذلك "أفعالا شبه إرهابية".

وقال تشو لوينج الناطق باسم مكتب شؤون هونج كونج وماكاو في الحكومة الصينية، في بيان الأربعاء: "نندد بأكبر درجات الحزم بهذه الأفعال شبه الإرهابية"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

كانت شرطة هونج كونج قد اعتقلت 5 متظاهرين أثناء عملية إنقاذ في مطار المدينة، حيث احتجز المتظاهرون أحد الضباط، حسبما أفادت الشرطة في بيان.

واندلعت الفوضى في المطار مساء الثلاثاء عندما حاولت شرطة مكافحة الشغب اقتحام المبنى لتحرير الضابط.

كما أنقذت شرطة هونج كونج صحفيا يعمل لدى صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، احتجزه المتظاهرون بعدما تم الكشف عن هويته، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقالت الشرطة إنه تم اتهام المعتقلين بارتكاب جرائم بما في ذلك التجمع غير القانوني وحيازة أسلحة هجومية والاعتداء على الشرطة وتكدير السلم.

ورغم ذلك، استأنف مطار هونج كونج عملياته، اليوم، بعدما أعاد جدولة المئات من الرحلات الجوية التي تعطلت على مدار اليومين الماضيين إثر اشتباك المحتجين وشرطة مكافحة الشغب.

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وأعلن أسطول المحيط الهادئ الأمريكي أن الصين رفضت طلبين لسفينتين حربيتين أمريكيتين لزيارة موانئ هونج كونج، وذلك وسط أجواء من التوتر بين البلدين ومشاحنة كلامية بسبب المظاهرات في المدينة.



وكان مقررا أن ترسو السفينة البرمائية الأمريكية "يو أس أس جرين باي" في أحد موانئ هونج كونج السبت، فيما خططت سفينة "يو أس أس لايك أري" التي تحمل صواريخ موجهة لزيارة الجزيرة الشهر المقبل، وفق بيان لنايت كريستينسن نائب المتحدث باسم أسطول المحيط الهادئ.

ومنذ أسابيع تستمر الاحتجاجات في هونج كونج، المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، حيث شلت المظاهرات الثلاثاء مطار المدينة لليوم الثاني.

وتعد بكين أن الاحتجاجات المناهضة للحكومة ممولة من الغرب، وفي بداية الشهر طالبت بكين الدبلوماسيين الأمريكيين المقيمين في هونج كونج بـ"التوقف عن التدخل" في شؤون المدينة، بعد ظهور تقارير عن لقائهم بعناصر من المتظاهرين.

كما نددت الصين، الإثنين، بالمتظاهرين المتطرفين في هونج كونج الذين قاموا برمي زجاجات حارقة على عناصر الشرطة، واعتبرت أن في ذلك مؤشرات على "إرهاب".

وتشهد هونج كونج التي تعد مركزاً مالياً دولياً أزمة سياسية منذ أسابيع احتجاجات باعثها مشروع قانون أثار حالة من الجدل، ورأى فيه معارضون انتقاصا من المزايا التي تتمتع بها المدينة إداريا.

وعلى الرغم من تعليق مشروع القانون؛ ظلت الاحتجاجات المدعومة من قوى خارجية مستمرة في المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ إعادتها إلى الصين في عام 1997.

ومنذ عودة هونج كونج إلى حكم الصين وهي تدار بنظام "بلد واحد ونظامين" يشمل نظاما قضائيا مستقلا يشكل موضع اعتزاز كبير في المدينة.