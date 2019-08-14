أعلنت شركة مطار البحرين عودة جميع العمليات في مطار البحرين الدولي إلى طبيعتها بعد الإغلاق المؤقت لمدرج المطار بسبب تسرب زيت من إحدى الطائرات الآتية إلى مملكة البحرين مساء أمس الثلاثاء.

وكان المدرج أغلق لمدة ساعة تقريباً عند الساعة 4:27 مساء الثلاثاء، في إجراء وقائي حفاظاً على سلامة المسافرين والمغادرين عبر مطار البحرين مما تسبب في تحويل عدد 6 رحلات 5 منها إلى مطار الدمام، وواحدة إلى مطار دولة الكويت.

وفي ذات السياق أعلنت شركة مطار البحرين الدولي أنها قامت باتخاذ ما يلزم من خطوات لازمة وضرورية في مثل هذه الحالات، لإزالة الرواسب الزيتية من المدرج لهبوط ومغادرة أكثر سلامة للطائرات.