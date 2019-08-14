قطر وإيران تتقاربان في ظل العزلة بسبب دعم التطرف

واصلت قطر تقاربها مع الجانب الإيراني عبر تطابق وجهات النظر بين الجانبين، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تسعى لتشكيل تحالف ما يعرف بـ"عملية الحارس"، لوضع حد لسلوكيات إيران المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة ووقف تهديداتها للملاحة الدولية في مضيق هرمز.

وكثّفت إيران وقطر بشكل لافت من وتيرة التواصل بينهما في ظلّ موجة التصعيد التي تشهدها المنطقة، والتي تمثّل طهران طرفاً رئيسياً فيها، بينما الطرف الرئيسي الآخر هو الولايات المتحدة.

بعد ساعات من اتصال هاتفي طويل جمع أمير قطر تميم بن حمد والرئيس الإيراني حسن روحاني في أول أيام عيد الأضحى المبارك، كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "المصنف على قائمة العقوبات الأمريكة"، يستقل طائرته متوجهاً للدوحة، وعقد اجتماعات ولقاءات مع مسؤولي النظام القطري.

وأجرى ظريف زيارة إلى الدوحة يومي الأحد والاثنين الماضيين، هي الثانية له خلال شهرين، والتقى في كلا الزيارتين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ووجه روحاني خلال الاتصال انتقادات للتحالف التي تسعى أمريكا لتشكيله لحماية الملاحة في منطقة الخليج. وقال إن "الأمريكيين اختاروا نهجاً خاطئاً، وعليهم أن يعيدوا النظر في تصرفاتهم"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

ومن جانبه، سارع أمير قطر خلال الاتصال بتقديم فروض الولاء لنظام الملالي، زاعماً أن "إيران تضطلع بدور مهم في المنطقة"، وأكد أن بلاده "ترغب في التعاون مع إيران بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي"، ورحب مجدداً "بتنمية العلاقات مع إيران".

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والتقى ظريف عقب وصوله الدوحة نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، موجهاً بدوره -خلال اللقاء- انتقادات لـ"عملية الحارس" التي تسعى أمريكا لتشكيله، زاعماً "أن التحالفات العسكرية فشلت مسبقاً، وأن القوات الأجنبية تتسبب في إضعاف الأمن بالمنطقة".

وفي رسالة واضحة تؤكد رغبة إيران في احتكار المسؤولية عن أمن الخليج العربي وممارسة قرصنتها وتهديدها للملاحة كما يحلو لها، هدد ظريف "القوات الأجنبية والتحالفات العسكرية"، زاعماً "أنها مهزومة مسبقاً وتمهد لزعزعة أمن المنطقة"، مشيراً إلى "مسؤولية إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".

ووجدت تصريحات إيران تأييداً مطلقاً من وزير الخارجية القطري الذي عبر عن "ارتياحه -لما وصفها- بالعلاقات الخاصة بين إيران وقطر"، كما وجدت التصريحات نفسها تأييداً من أمير قطر، الذي أكد خلال لقائه ظريف، على "العلاقات الوثيقة والشقيقة بين إيران وقطر والمشاورات بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية".

وسلم ظريف، أمير قطر، رسالة خطية من الرئيس الإيراني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.