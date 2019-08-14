طالب الناطق باسم "مجلس منبج العسكري _قسد" شرفان درويش في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم"، بتكليف قوات محلية بمهمة حماية "المنطقة الآمنة" المزمع إنشاؤها في شمال سوريا.
ولفت إلى انه "بشكل عام هناك نموذج جيد للاستقرار من خلال هكذا اتفاقيات وأخذ نموذج منبج حيث دعم الاستقرار وتخفيف التوتر من خلال تسيير دوريات مشتركة".
وشدد درويش على ضرورة أن يواصل "التحالف الدولي" الحفاظ على استقرار المدن شمالي شرق سوريا الخالية من العناصر المتطرفة. وأكد أن "قسد" ستتعاون لإنجاح "المنطقة الآمنة"، "إن كانت تلك الاتفاقيات تساهم في الحل وتأخذ الاستقرار كهدف لها".
كانت هذه تفاصيل خبر قسد تطالب بتكليف قوات محلية بمهمة حماية "المنطقة الآمنة" شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.