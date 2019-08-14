قسد تطالب بتكليف قوات محلية بمهمة حماية "المنطقة الآمنة" شمال سوريا

طالب الناطق باسم "مجلس منبج العسكري _قسد" شرفان درويش في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم"، بتكليف قوات محلية بمهمة حماية "المنطقة الآمنة" المزمع إنشاؤها في شمال ​سوريا​.

ولفت إلى انه "بشكل عام هناك نموذج جيد للاستقرار من خلال هكذا اتفاقيات وأخذ نموذج منبج حيث دعم الاستقرار وتخفيف التوتر من خلال تسيير دوريات مشتركة".

وشدد درويش على ضرورة أن يواصل "​التحالف الدولي​" الحفاظ على استقرار المدن شمالي شرق سوريا الخالية من العناصر المتطرفة. وأكد أن "قسد" ستتعاون لإنجاح "المنطقة الآمنة"، "إن كانت تلك الاتفاقيات تساهم في الحل وتأخذ الاستقرار كهدف لها".