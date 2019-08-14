الامم المتحدة تحقق بتفجير سيارة ببنغازي ادى لمقتل عدد من موظفيها

لفت المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​ستيفان دوجاريك​ في بيان له الى أن "ليس لدينا معلومات تشير إلى أن أحدا ما تبنى ال​انفجار​"، مضيفا: "سنحاول إثبات الحقائق المحيطة بحادث انفجار ال​سيارة​ الملغومة الذي وقع بمدينة ​بنغازي​ الليبية بما في ذلك من خلال تحقيق داخلي".

هذا وكان تم ​تفجير​ ​سيارة مفخخة​ أمام مركز تجاري للمواد الغذائية بحي الهواري ببنغازي، السبت بالتزامن مع مرور سيارة تابعة للبعثة الأممية للدعم في ​ليبيا​، مما أدى لمقتل 3 من موظفي البعثة، وجرح آخرين.