الامم المتحدة تحقق بتفجير سيارة ببنغازي ادى لمقتل عدد من موظفيها

لفت المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان له الى أن "ليس لدينا معلومات تشير إلى أن أحدا ما تبنى الانفجار"، مضيفا: "سنحاول إثبات الحقائق المحيطة بحادث انفجار السيارة الملغومة الذي وقع بمدينة بنغازي الليبية بما في ذلك من خلال تحقيق داخلي".
هذا وكان تم تفجير سيارة مفخخة أمام مركز تجاري للمواد الغذائية بحي الهواري ببنغازي، السبت بالتزامن مع مرور سيارة تابعة للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، مما أدى لمقتل 3 من موظفي البعثة، وجرح آخرين.
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