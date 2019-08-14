حريق كبير في جزيرة إيفيا اليونانية

حاولة طائرات ​المياه​ إخماد نيران حريق غابات ضخم إندلع على جزيرة إيفيا اليونانية أدى إلى إخلاء قرى ودفع السلطات لطلب المساعدة من الشركاء الأوروبيين.

وأعلنت ​حالة الطوارئ​ في مناطق من ​الجزيرة​ التي تشتهر بغاباتها الكثيفة والواقعة في شرق أثينا بعد أن اشتعل الحريق أمس الثلاثاء وأذكته الرياح القوية و​درجات الحرارة​ المرتفعة.

وأرسلت ​إيطاليا​ طائرتين بعد أن طلبت السلطات اليونانية معدات جوية لإطفاء ​الحرائق​. وقال مسؤولون إن الوضع بدا أفضل بحلول صباح اليوم بعد أن قضى ​رجال الإطفاء​ الليل يكافحون ألسنة اللهب.