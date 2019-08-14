حريق كبير في جزيرة إيفيا اليونانية

حاولة طائرات المياه إخماد نيران حريق غابات ضخم إندلع على جزيرة إيفيا اليونانية أدى إلى إخلاء قرى ودفع السلطات لطلب المساعدة من الشركاء الأوروبيين.
وأعلنت حالة الطوارئ في مناطق من الجزيرة التي تشتهر بغاباتها الكثيفة والواقعة في شرق أثينا بعد أن اشتعل الحريق أمس الثلاثاء وأذكته الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة.
وأرسلت إيطاليا طائرتين بعد أن طلبت السلطات اليونانية معدات جوية لإطفاء الحرائق. وقال مسؤولون إن الوضع بدا أفضل بحلول صباح اليوم بعد أن قضى رجال الإطفاء الليل يكافحون ألسنة اللهب.
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