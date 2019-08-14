لفت عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​امين شري​ في حديث تلفزيوني الى اننا "نتابع مع رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ ورئيس ​الهيئة العليا للاغاثة​ محمد اخير موضوع مستحقات الناس التي تضررت في ​حرب تموز​"، مشيرا الى أنه "كان هناك بالحكومات السابقة كان هناك بالاداء والسلوك محاولة لمعاقبة المتضررين من الحرب"، مضيفا: "​حزب الله​ متمسك بالكشف عت مصير الهبات المتعلقة باعادة الاعمار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شري: نتابع مع الحريري واللواء خير موضوع مستحقات المتضررين من حرب تموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.