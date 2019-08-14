قاسم هاشم: ابناء الجنوب حماة الوطن وصناع حياة الكرامة والعزة

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "الرابع عشر من اب محطة مفصلية في تاريخ ​لبنان​ وتاريخ الصراع العربي الصهيوني واستطاع لبنان بمعادلة ​الجيش​ والشعب والمقاومة ان يكرس معادلة توازن الرعب والردع مع العدو الاسراzيلي وان يثبت للعرب و​العالم​ ان إرادة الشعب المقاوم قادرة على هزيمة اعتى الجيوش في هذا اليوم تحية لأرواح الشهداء والتحية والانحناء لابناء ​الجنوب​ الذين عبدوا طريق العودة بأجسادهم متجاوزين كل الإنذارات والتهديدات، تاريخ هذا الوطن يشهد ان ابناء الجنوب حماة الوطن وصناع حياة الكرامة والعزة".

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