ترزيان: موضوع القانون المتعلق بالمحافظة على الأبنية التراثية أساسي

لفت النائب هاغوب ترزيان الى أن "موضوع الحفاظ على الأبنية التراثية، بدأت به عنجما كنت عضوا بمجلس بلدية بيروت، عنجما كنا نطالب بوقف الهدم غير الشرعي لهذه الأبنية التي كانت تحصل ليلا"، مشددا على أن "موضوع القانون المتعلق بالمحافظة على هذه الأبنية أساسي لأن هناك إختلاف بوجهات النظر بين أصحاب العقارات والوطن ككل".
وفي حديث الى برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر إذاعة "صوت لبنان"، أوضح ترزيان أن "القانون الآن موجوج في اللجنة الفرعية التي يترأسها النائب ياسين جابر، وبدأت اللجنة القيام بالدراسات اللازمة لوضع تعديلات على القانون".
وشدد على أن "هذا ملف ضروري لذاكرة مدينة بيروت، ففي كل العالم هناك "المدينة القديمة" التراثية التي يجب المحافظة عليها، ونحن نريد أن نحافظ على هذه المدينة ولا أحد يتمنى هدم أي حائط لديه طابع تراثي".
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