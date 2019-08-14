آلان عون: أملك الأهلية والجهوزية وحتى الاستعداد لرئاسة "الوطني الحر"

علق عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ على إنتخابات رئاسة "​التيار الوطني الحر​"، قائلا: "هناك استمرارية للواقع الحالي، وليس هناك ظروف تستدعي التغيير"، معتبر ا أنّ "ترشحه يكون من خلال مشروع قيادة مرحلة أو ظروف معينة تواكب هذا الترشيح أو تواكب مرحلة ما بعد الترشيح وليس مشروع سلطة".

ولفت الى أنه "اذا كان ترشحه لا يخدم ولا يفيد ولا هدف له وليس لديه ظروف لتحقيق برنامج معيّن او تغيير معين، فهو لن يُقدم عليه. لذلك، الظروف الحالية تستدعي أن يكون الواقع كما هو عليه ونحن ارتضَينا به، ف​الانسان​ يغيّر لهدف ما، واليوم هناك عهد على رأسه العماد عون وهو عملياً اتخذ خيارات معينة خاصة في الموضوع الحزبي، فلماذا معاسكته؟"، متسائلا: "لماذا نُعاكس الرئيس عون إذا أراد اختيار أدوات عمله بنفسه وبملء إرادته، علينا إراحة رئيس البلاد بالطريقة المناسبة وهذا الزمن هو زمن الرئيس عون وهو قائده الفعلي".

وعن ترشّحه السابق، أوضح أنّ الظروف "كانت تشكّل انتقالاً من مرحلة الى أخرى، وكانت ظروف تغيير، فاعتبرتُ انه كانت هناك فرصة بعد انتقال الرئاسة الى أحد الحزبيين أن يكون لديّ فرصة فجاءت ظروف لا اريد التكلم عنها لم تُتح لي تلك الفرصة. أمّا اليوم، فأعتبر أنّ أي تغيير لم يطرأ على صعيد ​القيادة​ يستوجب ظرفاً معيناً، فهناك موقع واحد للقيادة، وهذا الظرف بجميع اعتباراته مستمر بما هو عليه، فلماذا الاعتراض؟"، مضيفا: "هناك رئيس جمهورية يريد تكملة عهده ضمن هذا الواقع، وهذا الواقع سيستمر بعدة الشغل ذاتها وفريق العمل نفسه".

وأكد أنه "يملك الأهلية لرئاسة التيار، والجهوزية وحتى الاستعداد لها"، ولكنّه "عندما ينوي قيادة رئاسة التيار يجب أن تكون الرئاسة مرتبطة بمرحلة ما وظروف معينة. والمرحلة الحالية هي استمرار للواقع الموجودين فيه، لذا فهي حكماً تستدعي استمرار فريق العمل الحالي وبقائه".