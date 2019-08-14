رئيس بلدية زغرتا: نأسف لأن موضوع النفايات يتم التعامل معه كملف تجاري ومادي

أكد رئيس ​بلدية زغرتا​ ​أنطونيو فرنجية​ أنه "في ​الشمال​ كله لا يوجد أي خطة تساعدنا لحل أزمة ​النفايات​"، مشيرا الى أنه "يجب أن يكون هناك مكبات ومطامر صحية ومراكز للفرز، لكن كل الخطط موجود بأقضية ومحافظات خارج الشمال والشمال معزول عنها".

وفي حديث الى برنامج "نقطة السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر إذاعة "​صوت لبنان​"، شدد فرنجية على أن "تجربة بلدية بشمزين في الفرز من المصدر ناجحة جدا وعلى كل البلديات القيام بالأمر نفسه. لكن الجدوى الإقتصادية لإنشاء منطقة لفرز النفايات لا تسبب الا اعباء مادية ولا يوجد أي دعم".

ولفت الى "أننا قمنا بالأمر نفسه ولدينا موقع للفرز به والفرز من المصدر أصبح على السكة الصحيحة وهناك نقطة أساسية لجمع المواد المفرزة"، معربا عن أسفه لأن "موضوع النفايات يتم التعامل معه كملف تجاري ومادي بحت".

ورأى فرنجية أن وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ "بذل جهدا ولكن الأمر الوحيد الموجود لدينا في الشمال هو مكب عدوة والحلول التي تبحث استراتيجية، وإذا لا يوجد مطمر أو مطمرين صحيين في الشمال لا يمكن أن تستمر الخطة"، مضيفا: "كل دول العالم مهما قدمت حلولا، المطمر الصحي جزء أساسي من الخطة".

وأشار الى أن "هناك تدخلات سياسية واجتماعية، والناس ليس لديها ثقة بالبلديات و​الدولة​، وهذه اللاثقة تخلق حالة استفزاز واشمئزاز"، جازما أن "المطلوب أن يكون هناك سلطة وهيبة للدولة على كافة الأراضي، ونحن نطبق خطة فرضتها وزارتي البيئة والداخلية، وعندما تضع الدولة خطة على الناس أن تلتزم بها".