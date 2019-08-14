زعيم حزب يطالب بمنع توزيع نسخ القرآن في بريطانيا

طالب ريتشارد براين، الزعيم الجديد لحزب استقلال المملكة المتحدة اليميني المتطرف، بمنع توزيع نسخ القرآن الكريم في الأماكن العامة في بريطانيا.
وقال براين لقناة سكاي نيوز البريطانية، الثلاثاء، إن “القرآن يشجع على العنف”، مشيرا إلى أن هناك صلة بين الدين الإسلامي والهجمات الإرهابية التي وقعت في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف “نحن بحاجة للنظر إن كان توزيعه (القرآن الكريم) قانونيا، لأن لدينا قوانين تحظر التحريض على العنف، ولهذا علينا النظر فيه”.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة “الغارديان” أن براين وصف خلال مشاركته في حملة انتخابية، الدين الإسلامي بـ””الفكر الأجنبي”، واعتبر الناشط اليميني المتطرف القابع بالسجن تومي روبنسون المناهض للإسلام “معتقلا سياسيا”.
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