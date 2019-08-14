وزير الحج السعودي يعفي مديري مكتبي حجاج لتقصيرهما بتقديم الخدمات

أصدرت وزارة الحج والعمرة قرارا بإعفاء مديري المكتبين 80 و82 التابعين لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا عن العمل، نظرا لما رصد عليهما من تقصير في تقديم الخدمات للحجاج.
ويأتي ذلك بعد توجيه بدر بن سلطان بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة باعتماد إيقاف مديري المكتبين 80 و82 عن العمل، عقب رفع اللجان الميدانية التابعة للإمارة تقريرا يثبت تقصير مديري المكتبين في تقديم الخدمات للحجاج.
وكان وزير الحج والعمرة، محمد صالح بن طاهر بنتن، قد أوقف في وقت سابق مسؤولين في مؤسسات طوافة بسبب التقصير والإهمال، ووجه فرق الرقابة والمتابعة الميدانية بمتابعة الحالة على مدار الساعة والتأكد من تقديم كافة الخدمات للحجاج، في ظل سعي الوزارة المستمر لتطوير الخدمات المقدمة والتأكد من التزام جميع المؤسسات والقطاعات التابعة بالتعليمات والتوجيهات، والعمل على راحة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.
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