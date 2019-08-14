صحيفة تتحدث عن تفجير كدس العتاد بالدورة: العراق ساحة لحرب تكسير عظام دولية

ذكرت صحيفة الشرق الاوسط، ان العراق هو ساحة لحرب تكسير عظام دولية، مبينة ان جميع المؤشرات تدل على أن إسرائيل تكمل وربما بتأييد من الولايات المتحدة ما بدأته في سوريا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر امني قوله إن "من الواضح أننا حيال معركة تكسير للعظام حقيقية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، من جهة، وإيران من جهة أخرى"، مبينا انه "من الواضح أيضاً أن الطرفين اختارا العراق أرضاً لمعركتهما غير المعلنة".

واضاف المصدر، الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن "جميع المؤشرات تدل على أن إسرائيل تكمل، وربما بتأييد من الولايات المتحدة، ما بدأته في سوريا من استهداف لمواقع القوات الإيرانية متعددة الجنسيات".

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وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تفقد برفقة وزير الداخلية وقياديين في الحشد الشعبي، مخزن العتاد في معسكر الصقر جنوب غربي بغداد، التابع للحشد.

وتضاربت الروايات بشأن عملية الاستهداف بين من يشير إلى استهداف الموقع من قبل طائرات أميركية أو إسرائيلية، وبين من يرى أن لعملية سوء التخزين دخلاً في الحادث.