معجبة تقتحم كاظم 'الساحر' وتحتضنه على المسرح... شاهدوا ردّ فعله!

في حادثة تتكرر باستمرار في الحفلات، ركضت إحدى المعجبات حاملة العلم العراقي واقتحمت المسرح لتحتضن نجمها المفضل الفنان كاظم الساهر، خلال إحيائه حفلا غنائيا في إسطنبول، بمناسبة عيد الأضحى.

وظهرالساهر بكامل اناقته وهو يقف على المسرح ويغني أغنية "سلام عليك" والتي تعد بمثابة النشيد الوطني الثاني للعراق، ليتفاجئ بالشابة تقفز على المسرح والعلم بيدها وتقف مرتجفة وتبكي من فرحتها، فسارع الساهر لاحتضانها.

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وقد قفزت المعجبة من شدة فرحتها بعدما وصلت الى جانب الساهر، وأهدته العلم العراقي.