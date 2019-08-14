في حادثة تتكرر باستمرار في الحفلات، ركضت إحدى المعجبات حاملة العلم العراقي واقتحمت المسرح لتحتضن نجمها المفضل الفنان كاظم الساهر، خلال إحيائه حفلا غنائيا في إسطنبول، بمناسبة عيد الأضحى.
وظهرالساهر بكامل اناقته وهو يقف على المسرح ويغني أغنية "سلام عليك" والتي تعد بمثابة النشيد الوطني الثاني للعراق، ليتفاجئ بالشابة تقفز على المسرح والعلم بيدها وتقف مرتجفة وتبكي من فرحتها، فسارع الساهر لاحتضانها.
وقد قفزت المعجبة من شدة فرحتها بعدما وصلت الى جانب الساهر، وأهدته العلم العراقي.
كانت هذه تفاصيل خبر معجبة تقتحم كاظم 'الساحر' وتحتضنه على المسرح... شاهدوا ردّ فعله! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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