نائب يوجه رسالة لأهالي كربلاء

وقال الموسوي في رسالته التي حصلت الخليج 365 نسخة منها، "اخواني الأعزاء اليوم نهائي غرب اسيا وهذه التظاهرة الكروية الاسيوية دليل تعافي العراق وانتصاره على قوى الشر والظلام التي أرادت للعراق وشعبه ان يعيش معزولا متخلفا".وأضاف في رسالته، "يجب أن يكون لدينا حضورا في شوارع كربلاء المقدسة لنعطي رسالة للعالم اننا شعب حي يصنع الحياة".

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء على ملعب كربلاء الدولي، حيث من المؤمل ان تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً غفيراً.