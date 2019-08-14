ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسحب بلاده من منظمة التجارة العالمية، التي يتهمها باستمرار بأنها تحابي الصين على حساب الولايات المتحدة.

وقال وسط صيحات تأييد حشد من العمال في مصنع في ولاية بنسلفانيا "سنغادر إذا لزم الأمر ... نعلم أنهم يؤذوننا منذ سنوات، وهذا لن يحدث مرة أخرى".

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وهي ليست المرة الأولى التي يهدد فيها ترامب بالانسحاب من هذه المنظمة الدولية، حيث اكد في الصيف الماضي ان "منظمة التجارة العالمية تتعامل بشكل سيء جدا مع الولايات المتحدة منذ سنوات عدة، مضيفا أنها في حال "لم تصلح نفسها فسيتم الانسحاب منها".

كما طالب في نهاية تموز الماضي المنظمة بإصلاحات تحول دون التعامل بطريقة مميزة مع الدول النامية، حيث تعتبر ادارة ترامب بأن منظمة التجارة العالمية تسمح للصين بأن تصنف على أنها دولة نامية، ما يعفيها من بعض الواجبات.