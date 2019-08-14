واشنطن تسمح بتوريد قطع غيار للطائرات الإيرانية

أذنت وزارة الخزانة الأمريكية لشركة فرنسية إيطالية بتزويد شركة الطيران الوطنية في إيران ”إيران إير“ بقطع غيار لطائراتها.

وذكرت صحيفة ”عصر إيران“ الالكترونية، مساء الثلاثاء، إن ”هيئة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، سمحت لشركةتي آر (ATR)، وهي شركة فرنسية إيطالية لصناعة الطائرات، لها بتوفير قطع الغيار لشركة الطيران الإيرانية.

وأفاد موقع أخبار ATW أن إيران لديها الآن 13 طائرة توربينية ATR 72-600 في أسطولها للنقل الجوي.

وكانت الحكومة الأمريكية قد حذرت سابقًا الشركات، بما في ذلك شركات الطيران، من أي صفقة مع أطراف إيرانية دون الحصول على إذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

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وفقًا لـ ATW News ، منحت وزارة الخزانة الأمريكية الترخيص لـ ATR قبل بضعة أشهر، لكن هذا لم يحظى بتغطية من وسائل الإعلام.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية ”في 5 أبريل الماضي، حصلت ATR على تصريح لدعم الأسطول الجوي الإيراني. ويسمح هذا الترخيص لـ ATR بتصدير الأجزاء والأدوات واللوازم الآمنة وتحديث البرامج وتوفير التقنيات اللازمة لضمان التشغيل الآمن للطائرات.“

وأضاف المسؤول الأمريكي الذي لم يكشف عن هويته إن ”الترخيص ينتهي في 5 أبريل من عام 2021“.

وفقًا للموقع الإخباري ATW ، وقعت إيران للطيران عقدًا لمدة أربع سنوات مع ATR في فبراير 2016 لشراء 20 طائرة مدنية، وتم تسليم ست من هذه الطائرات إلى الخطوط الجوية الإيرانية قبل فترة وجيزة من صدور العقوبات الأمريكية ضد إيران العام الماضي.