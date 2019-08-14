رئيس اتحاد بلديات الضنية: الحل هو باقامة مصانع معالجة للنفايات

لفت رئيس ​اتحاد بلديات الضنية​ محمد السعدية تعليقا على أزمة ​النفايات​ في ​القضاء​ الى أنهم "أغرقوا البلد بالنفايات ويبحثون عن حل"، مشيرا الى أن "من يعارضون اقامة مكب في القضاء لا يعرفون بأي طريقة ستتم المعالجة وللموافقين على المكب فهم يريدون ازالة النفايات من بين المنازل لأنها تهدد صحة الاطفال".

ورأى في حديث اذاعي أن "الحل هو باقامة مصانع معالجة للنفايات"، مضيفا: "استطعنا ان نؤمن مصانع على طريقة BOT دون انبعاثات سامة ولم تتم الموافقة على الموضوع"، داعيا المسؤولين الى أن " يرفعوا ايديهم عن ملف النفايات ويتركونا نتحرك".