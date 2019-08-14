عبدالله: الحكومة ملزمة الإسراع بالخطوات الإصلاحية الموعودة

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "​الحكومة​ وبمؤازرة ​المجلس النيابي​، ملزمة الإسراع بالخطوات الإصلاحية الموعودة، في ​الكهرباء​، و​الاتصالات​، و​النفايات​، وغيرها من القطاعات، وإعداد وإقرار موازنة 2020. هذا شأن وطني جامع، يعلو فوق كل الحسابات الأخرى".

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