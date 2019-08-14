سامي الجميل: نضمّ صوتنا إلى صوت أهلنا في الشمال رفضاً للمطامر

أكد رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه نضمّ صوتنا إلى صوت أهلنا في ​الشمال​ رفضاً للمطامر وللحلول المؤقتة العبثية والمضرّة بصحة الناس، ونتمنى منهم التضامن لمواجهة ما يُخطط له كي لا يصيبهم ويصيب بيئتهم غداً ما يصيب أبناء ساحلي ​المتن​ و​بعبدا​ اليوم.

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