علي درويش: نقف بجانب الاهالي بمكب تربل وننتظر نتيجة دراسة الاثر البيئي

لفت النائب علي درويش في حديث اذاعي، تعليقا على مكب النفايات في تربل، الى أننا "وقفنا بجانب الاهالي في موضوع المكب بتربل وطلبنا دراسة أثر بيئي تكون موثقة بهذا الشأن وبناء على الشيء نبني مقتضاه"، مشيرا الى أنه "وبحسب قانون البيئة فإنهم لا يستطيعون اقامة مكب دون موافقة الاهالي والمسألة نضعها بيد وزير البيئة".
وأكد أن "المسؤولين لا يريدون الا خير الناس ولا نريد الا ان يكون هناك معالجة متأنية مع الوقت لموضوع النفايات"، مشيرا الى أنه "سيكون هناك اجتماع بسرايا طرابلس ونريد نتيجة دراسة الاثر البيئي".
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