تساءل القيادي في جماعة "​أنصار الله​" ​الحوثيين​ ​محمد علي الحوثي​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ عن "هدف زيارة وفد من الجماعة العاصمة ال​إيران​ية ​طهران​"، مضيفا: "دعوة الوفد إلى إيران لبحث ما تم الاتفاق عليه مع ​الإمارات​؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي عن هدف زيارة ايران: لبحث ما تم الاتفاق عليه مع الامارات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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