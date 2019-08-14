22 ولاية أميركية ترفع دعوى قضائية ضد سياسة ترامب في قطاع الفحم

أعلن تحالف يضم 22 ولاية أميركية أنه رفع ​دعوى قضائية​ لمنع ​حكومة​ الرئيس ​دونالد ترامب​ من إبطاء إغلاق محطات للفحم تسبب تلوثا وتنبعث منها كميات كبيرة من الغازات المسببة للدفيئة.

ومنذ انتخابه في 2016، سحب ترامب ​الولايات المتحدة​ من اتفاق باريس حول المناخ وسعى إلى تفكيك القواعد التنظيمية للبيئة التي أقرت في عهد سلفه الديموقراطي ​باراك أوباما​.

وبين هذه التشريعات "الخطة من أجل طاقة نظيفة" (كلين باور بلان) التي كانت تهدف إلى تسريع محطات لتوليد ​الكهرباء​ تعمل على الفحم، عبر تحديد سقف لحجم الغازات المسببة للتلوث المنبعثة منها.

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ولم يدخل النص المعروض على ​القضاء​ حيز التنفيذ وقرر ترامب عند توليه السلطة أن يطبق بدلا منه تشريعا أقل صرامة هو خطة "​الطاقة النظيفة​ بأسعار معقولة".

وتنص الدعوى القضائية التي رفعتها 22 ولاية وست مدن كبرى بينها ​نيويورك​ ولوس أنجليس و​شيكاغو​ أمام ​محكمة​ فدرالية في ​واشنطن​، على أن خطة ترامب تناقض الالتزامات القانونية المحددة في الوكالة ​الفدرالية​ للبيئة وتقلص فعليا صلاحيات هذه الهيئة.

ويواجه قطاع الفحم الأميركي أزمة على الرغم من ملايين الدولارات التي تخصص للأبحاث لتحسين مردوية المحطات الحرارية.