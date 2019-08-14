ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية إذا لزم الأمر

هدد الرئيس الأميركى ​دونالد ترامب​، بانسحاب ​الولايات المتحدة​ من ​منظمة التجارة العالمية​، إذا لم تتحسن شروط هذه المنظمة. وأكد ترامب في كلمة ألقاها في مدينة ​موناكو​ بولاية بنسلفانيا انه "سننسحب إذا لزم الأمر، نعلم أنهم يلحقون بنا الأذى منذ سنوات، ولن يحدث ذلك مرة أخرى".

ولفت إلى ان "​أميركا​ كانت تخسر تقريبا كل الدعاوى التي رفعتها في منظمة التجارة العالمية قبل وصوله إلى السلطة، لكنها الآن تكسب تقريبا كل الدعاوى لأنهم في منظمة يشعرون بأن الأرض ليست صلبة جدا تحت أقدامهم".