خارجية باكستان تطلب من مجلس الأمن عقد اجتماع بشأن إجراءات الهند في كشمير

طلب وزير الخارجية ال​باكستان​ي شاه مسعود قرشي، من ​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة الاجتماع لمناقشة قرار ​الهند​ إلغاء الوضع الخاص لولاية غامو و​كشمير​، مشددا على أن "باكستان لن تفعل ما يستفز صراعا. لكن الهند لا يجب أن تعتقد خطئا أن ضبط النفس يشكل ضعفا".

ولفت الى أنه "إذا اختارت الهند مجددا اللجوء لاستخدام القوة ستضطر باكستان للرد دفاعا عن النفس بكل قدراتها".

وتحرم الخطوة التي اتخذتها الهند الولاية من حق وضع القوانين الخاصة بها كما أتاحت لأشخاص من خارجها شراء ممتلكات هناك. وقطعت السلطات ​الاتصالات​ الهاتفية والإنترنت وبث التلفزيون في المنطقة منذ اتخاذها القرار في الخامس من آب كما فرضت قيودا على التنقل والتجمع.