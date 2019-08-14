طلب وزير الخارجية الباكستاني شاه مسعود قرشي، من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاجتماع لمناقشة قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لولاية غامو وكشمير، مشددا على أن "باكستان لن تفعل ما يستفز صراعا. لكن الهند لا يجب أن تعتقد خطئا أن ضبط النفس يشكل ضعفا".
ولفت الى أنه "إذا اختارت الهند مجددا اللجوء لاستخدام القوة ستضطر باكستان للرد دفاعا عن النفس بكل قدراتها".
وتحرم الخطوة التي اتخذتها الهند الولاية من حق وضع القوانين الخاصة بها كما أتاحت لأشخاص من خارجها شراء ممتلكات هناك. وقطعت السلطات الاتصالات الهاتفية والإنترنت وبث التلفزيون في المنطقة منذ اتخاذها القرار في الخامس من آب كما فرضت قيودا على التنقل والتجمع.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية باكستان تطلب من مجلس الأمن عقد اجتماع بشأن إجراءات الهند في كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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