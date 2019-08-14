الصين ترفض السماح لسفن أميركية بزيارة موانىء هونغ كونغ

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واشنطن: رفضت الصين طلبين لسفينتين حربيتين أميركيتين لزيارة موانىء هونغ كونغ، وفق ما أعلنه أسطول المحيط الهادي الأميركي الثلاثاء، مع دخول البلدين في مشاحنة كلامية بسبب التظاهرات المؤيدة للديموقراطية في المدينة.

وكان مقررا أن ترسو السفينة البرمائية الأميركية "يو أس أس غرين باي" في أحد موانىء هونغ كونغ السبت، فيما خططت سفينة "يو أس أس لايك اري" التي تحمل صواريخ موجهة لزيارة الجزيرة الشهر المقبل، وفق بيان لنايت كريستينسن نائب المتحدث باسم اسطول المحيط الهادي.

وقال كريستينسن"الحكومة الصينية رفضت طلبات زيارة لموانىء هونغ كونغ" للسفينتين.

ومنذ اسابيع تستمر الاحتجاجات في هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع اليوم بشبه حكم ذاتي، حيث شلت التظاهرات الثلاثاء مطار المدينة لليوم الثاني.

وتعتبر بكين بأن الاحتجاجات المناهضة للحكومة ممولة من الغرب، دون ان تقدم حتى الآن أي أدلة تدعم مزاعمها.

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وفي بداية الشهر، طالبت بكين الدبلوماسيين الأميركيين المقيمين في هونغ كونغ بـ"التوقف عن التدخل" في شؤون المدينة، بعد ظهور تقارير عن لقائهم بنشطاء مؤيدين للديمقراطية.

وواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقادات الثلاثاء داخل واشنطن لتفاديه استخدام عبارات قاسية في رده على تعامل بكين مع المتظاهرين الذين يحتجون على تراجع الحريات في هذا المركز المالي العالمي.

وآخر زيارة لسفينة حربية أميركية الى هونغ كونغ كانت في أبريل الماضي.

وفي سبتمبر ومع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، رفضت الصين ايضا منح السفينة البرمائية الهجومية "يو اس اس واسب" اذنا لزيارة هونغ كونغ.



