شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الإخوان تمتلك آلاف الصفحات عبر السوشيال ميديا لترويج الأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن جماعة الإخوان تمتلك مئات الآلاف من الصفحات عبر السوشيال ميديا، ويتم توظيفها فى ترويج الأكاذيب والادعاءات والشائعات،مضيفا:"نجد من وقت لآخر يتم ترويج هذه الصفحات بشكل كبير، وكل ذلك يتم من خلال الاعتماد على الإعلانات المدفوعة لمواقع التواصل الاجتماعى، والاعتماد على الصفحات بشكل رئيسى ضمن مخطط الجماعة الإرهابية لترويج الأكاذيب ضد الدولة المصرية، وهو مخطط تقوم به الجماعة لضرب مؤسسات الدولة" .

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى تصريح له، أن التنظيم يسعى دائما وأبدا إلى الترويج لأكاذيبه من خلال طرق عديدة، واستخدام كل الوسائل التى تواكب العصر من خلال دعم كبير يقدم لهم من التنظيم الدولى فى الخارج، لمحاولة النيل بالدولة المصرية، وهو مخطط كبير لابد من الانتباه لمثل هذه الأمور التى تسعى لها الجماعة دائما وأبدا ، فالجماعة تعمل حاليا على نقل حروبها عبر الواقع الافتراضى والفضاء الإلكترونى من خلال نشر الأكاذيب والشائعات عبر مواقع السوشيال ميديا، وكل هذه الأمور تدفق لها ميزانيات ضخمة والهدف هو خبيث من أجل العبث بالدولة المصرية.