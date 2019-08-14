كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تظاهرات ضخمة في البرازيل ضد قرار الحكومة بخفض الميزانية المخصصة للجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج آلاف الطلاب فى البرازيل فى مظاهرات احتجاجية على قرار الرئيس جايير بولسونارو بتخفيض الميزانية المخصصة للجامعات والمؤسسات التعليمية فى البرازيل بنسبة 30%.

وحشد الآلاف من الطلاب فى مدينة ساو باولو البرازيلية ، للتعبير عن رفضهم لتدابير خفض الميزانية التي فرضتها إدارة الرئيس بولسونارو الأسبوع الماضى.

وأعلنت الإدارة الحالية للبرازيل أنها ستخفض الموارد من الجامعات الفيدرالية لاستثمارها فى التعليم الأساسى ، ثم أبلغت أنها ستجمد ميزانية الكليات والمؤسسات الفيدرالية.