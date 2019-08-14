عودة حركة الملاحة الى مطار هونغ كونغ بعد الفوضى التي تسبب بها المتظاهون

عادت حركة الملاحة الى طبيعتها في مطار هونغ كونغ واستأنفت الطائرات اقلاعها وفقا للجدول المحدد، وذلك بعد الفوضى التي تسبب بها المتظاهرون المؤيدون للديموقراطية الذين اعتصموا داخل قاعات الركاب وقاموا بشل العمل بالمرفق الذي يعد احد أكثر المطارات ازدحاما في العالم.
وكانت مئات الرحلات قد الغيت الثلاثاء بعد اغلاق المتظاهرين لمحطتين في المطار خلال اليوم الثاني للاعتصام داخله، في أحدث تصعيد للأزمة السياسية المستمرة منذ 10 أسابيع في المدينة.
ومنع المتظاهرون المسافرين من الوصول إلى طائراتهم طوال فترة ما بعد الظهر، قبل الاشتباك مع شرطة مكافحة الشغب خارج المبنى في وقت لاحق عند المساء وتسليم شخصين اتُهما بأنهما من الجواسيس أو الشرطة السرية.
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