نائب صيني: العلاقات الروسية الصينية تشهد أفضل فترة في تاريخها

أكد نائب وزير الثقافة و​السياحة​ ​الصين​ي، تشانغ شو، أن العلاقات "الروسية-الصينية" تشهد اليوم أفضل فترة في تاريخها.

وخلال افتتاحه أعمال اللجنة الفرعية للتعاون في مجال السياحة باللجنة الصينية - الروسية للتعاون الإنساني في فلاديفسوك أوضح "أن الصين و​روسيا​ تعدان أكبر جارين مجاورين، وتحت قادة البلدين أصبحت العلاقات الصينية الروسية علاقة شراكة وتعاون استراتيجية شاملة".

ونوه الوزير إلى أن هذا العام تصادف الذكرى الـ70 على تأسيس جمهورية الصين الشعبية والذكرى السنوية الـ70 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا، فضلا عن كونه عام التعاون والتبادلات الإقليمية بين روسيا والصين.