نجم: لضرورة البدء بتنفيذ المشاريع المموّلة من البنك الدولي

أكد عضو كتلة "​تيار المستقبل​" النائب ​نزيه نجم​ لصحيفة "الجمهورية" أن "الأولوية اليوم هي للإقتصاد فقط، والمطلوب ضرورة البدء بتنفيذ المشاريع المموّلة من ​البنك الدولي​ والتي تصل قيمتها الى حوالى الـ 4 مليارات ​دولار​، لأنّ تنفيذ هذه المشاريع، المقرّة من قبل ​الحكومة اللبنانية​، من شأنه أن ينقذ الوضع ​الإقتصاد​ي".

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