واكيم: الاولوية للوضع المالي والإقتصادي كما هي للاستقرار السياسي

اكّد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ لـ"الجمهورية"، ان "الاولوية للوضع المالي والإقتصادي، كما هي للاستقرار السياسي"، معتبرا "أننا في خطر، وعلى شفير الهاوية، والرهان على إنجاز مشروع موازنة 2020 ضمن ​المهل الدستورية​ والقانونية، ولنتمكّن من وضع المداميك الأساسية للإصلاح الاقتصادي الحقيقي".

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