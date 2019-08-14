جابر:المطلوب تفعيل عمل الحكومة والمصالحة بالظاهر لم تكن مقنعة ولن تكون

أكد عضو "​كتلة التنمية والتحرير​" النائب ​ياسين جابر​ لصحيفة "الجمهورية" أن "المطلوب تفعيل عمل ​الحكومة​. فالتعطيل الذي حصل أضرّ بصورة ​لبنان​، وأظهر أنّ النظام الحاكم غائب عن الوعي وعن الواقع، فالبلاد بوضع حساس، والوضع يتطلّب تنفيذ لوائح الاصلاح و​التعيينات​ بأسرع وقت ممكن".

ولفت الى أنّ "المصالحة بالظاهر لم تكن مقنعة ولن تكون، ما لم تنعكس عملاً واقعياً لمصلحة الوطن، فالصورة وحدها لا تكفي ونحن بحاجة لـ "أكشن" في أداء الحكومة".