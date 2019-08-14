الجمهورية: حزب "الكتائب" سيطعن بالمواد المتعلقة بحقوق القضاة والعسكريين

علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ حزب "الكتائب اللبنانية" قرّر وبعد الدراسات القانونية اللازمة، الإكتفاء بالطعن بالمواد المتعلقة بحقوق القضاة والعسكريين المتقاعدين في موازنة العام 2019.
وبحسب مصادر معنية بهذا الطعن، فإن تقديم طعن في قانون الموازنة بكامله لإبطاله، كان مستبعداً لدى "الكتائب"، إذ انّ المجلس الدستوري لن يقبل طعناً كهذا، كذلك لا يرغب الحزب في توتير البلد وتعريته من الموازنة في هذه الظروف.
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