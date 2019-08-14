تقرير: معسكرات تدريب في إيران لمهاجمة أهداف غربية

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بيروت: نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، عن ناشطين في المعارضة الإيرانية، أن إيران أقامت 14 معسكرا في البلاد لتدريب مسلحين على مهاجمة أهداف غربية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن الكشف عن هذا المخطط يأتي في وقت يزداد فيه التوتر بين إيران ودول غربية.

وذكرت الصحيفة أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة التي تطالب بالإطاحة بالنظام الايراني تقول إن طهران تستخدم هذه المعسكرات لتدريب "الوكلاء" لشن عمليات في عمق أوروبا والولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن ناشطي المنظمة نشروا خريطة للمعسكرات داخل إيران.

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وتقع ثمانية من هذه المعسكرات في العاصمة طهران، إلى جانب قاعدة في جزيرة قشم على مقربة من مضيق هرمز، فيما تتوزع المعسكرات الأخرى في مناطق الأحواز وعبادان وخراسان.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة، شاهين قوبادي، أن مقر هذه القوات يقع في قاعدة "الإمام علي"، شمالي العاصمة طهران.

وأشار إلى أن هذه القاعدة العسكرية عبارة عن موقع تصل مساحته إلى 10هكتارات، وتخضع لإشراف الحرس الثوري الإيراني.

ورجحت الصحيفة البريطانية، أن هؤلاء الإيرانيين قد يكونوا مسؤولين عن الاعتداءات التي استهدفت عددا من ناقلات النفط في مضيق هرمز.

وأضافت أنهم ربما يتدربون على تنفيذ اعتداءات داخل الولايات المتحدة ودول أوروبية.