عميد إعلام القاهرة الأسبق تحذر من قنوات الإخوان: بدون مهنية ولا يمكن أن نصدقها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إن قنوات الإخوان التى تبث من الخارج لم يعد لها أى تأثير، وكل الخطاء الذى يقدم عليها هو خطاب تحريضى موحد ، ويشبه بعضه، فهذه القنوات تعمل من خلال أوامر من أيمن نور ، وقيادات الإخوان الهاربين، واللافت أن هذه القنوات تواجه أزمات وفضائح مستمرة نتيجة لكل الأخطاء المستمرة من العاملين بها ، إضافة إلى النصب على العاملين بها من الشباب . وأضافت عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق فى تصريح لها، أن هذه القنوات والمذيعين الذين يعملون به لا تمت بالمهنية بشئ، وهى مجرد أدوات لبث التحريض والأكاذيب والشائعات ضد الدولة، مؤكدة أن هذه القنوات لا يمكن أن ننشغل بها من الأساس لأنها قنوات بدون تأثير، وهى تخاطب أفراد الجماعة وتعمل على تغييب العقول ، وعلى المواطن أن يكن حريص فى متابعته وان لا يصدق أى شئ تتداوله هذه القنوات الإخوانية.

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