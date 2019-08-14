مطار هونج كونج يستأنف الرحلات الجوية بعد تعليقها إثر احتجاجات

استأنف مطار هونج كونج عملياته، اليوم الأربعاء، بعدما أعاد جدولة المئات من الرحلات الجوية التي تعطلت على مدار اليومين الماضيين إثر اشتباك المحتجين وشرطة مكافحة الشغب في أزمة متفاقمة بالمدينة التي تخضع لحكم الصين.

واعترض محتجون طريق المسافرين المغادرين في عدد من الممرات في مطار هونج كونج، الثلاثاء، غداة اعتصام أجبر السلطات على إلغاء كل رحلات الوصول والمغادرة.

وظل نحو 30 متظاهرا في المطار في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، بينما قام العمال بتنظيفه من آثار الفوضى وأعيد فتح شبابيك تسجيل الوصول أمام طوابير المسافرين المتعبين الذين كانوا ينتظرون رحلاتهم طيلة الليل.

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وأدانت الشرطة أعمال العنف التي قام بها المتظاهرون، وقالت إن مجموعة كبيرة "ضايقت زائرا وصحفيا واعتدت عليهما" وإن خمسة أشخاص اعتقلوا، مما رفع العدد الإجمالي للمعتقلين منذ بدء الاحتجاجات في يونيو/حزيران إلى أكثر من 600.



وقالت سلطات مطار هونج كونج، الثلاثاء: إن العمليات في المطار الدولي بالمدينة تعطلت بشكل خطير، فيما أدانت الصين بعض المتظاهرين لاستخدامهم أدوات خطيرة لمهاجمة الشرطة.

وتشهد هونج كونج التي تعد مركزاً مالياً دولياً أزمة سياسية منذ أسابيع، باعثها مشروع قانون أثار حالة من الجدل ورأى فيه معارضون انتقاصا من المزايا التي تتمتع بها المدينة إداريا.

وعلى الرغم من تعليق مشروع القانون، ظلت الاحتجاجات المدعومة من قوى خارجية مستمرة في المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ إعادتها إلى الصين في عام 1997.

ومنذ عودة هونج كونج إلى حكم الصين، وهي تدار بنظام "بلد واحد ونظامين" يشمل نظاما قضائيا مستقلا يشكل موضع اعتزاز كبير في المدينة.