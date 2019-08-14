شكرا لقرائتكم الميليشيات تدفع نحو الحديدة.. و"سطو" حوثي على الأضاحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دفعت ميليشيات الحوثي، الثلاثاء، بتعزيزات كبيرة نحو مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن، بالتزامن مع قصف مكثف على مواقع القوات المشتركة ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة من المديرية. وفي سياق آخر، نهب قيادي حوثي أضاحي اليمنيين في إب.

فقد نقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة، عن مصدر عسكري ميداني، أن الميليشيات شنت قصفا هو الأعنف، مستخدمة القذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة صوب مواقع القوات المشتركة شرق مديرية حيس وشمالها.

واستهدفت الميليشيات خلال قصفها العنيف أسواقاً شعبية في مديرية حيس ومنازل المواطنين، ما سبب حالة من الهلع والخوف في أوساط المواطنين لا سيما النساء والأطفال بعد تساقط عشرات المقذوفات بالقرب من منازلهم.

وأوضح أن الميليشيات شنت منذ بدء الهدنة الأممية في ديسمبر الماضي، عدة محاولات للتسلل واختراق باءت جميعها بالفشل في إطار سعيها لاستعادة السيطرة على المديرية الواقعة جنوب الحديدة.

قصف مكثف

كما شددت ميليشيات الحوثي قصفها المدفعي على مواقع القوات الحكومية والأحياء السكنية في مدينتي الصالح ومديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

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وقالت مصادر ميدانية إن ميليشيات الحوثي قصفت بمدافع الهاون وB10 وقذائف آر بي جي، مواقع القوات الحكومية أطراف مدينة الصالح شرقي مدينة الحديدة.

كما قصفت بمدافع الهاون والهوزر والرشاشات المتوسطة، مواقع القوات الحكومية في منطقة الجبلية والمنازل في مدينة التحيتا جنوب الحديدة.

سطو على الأضاحي

إلى ذلك كشفت مصادر يمنية، الثلاثاء، أن قيادياً في ميليشيات الحوثي نهب أضاحي عدد من المواطنين تحت قوة السلاح.

وأكدت المصادر أن القيادي الحوثي عبده صالح البحش، قام بالاستيلاء على سيارة من الأضاحي تابعة لمواطنين من حاجز تفتيش بمنطقة حصن كحلان في مديرية الرضمة، شمال شرق إب، وسط اليمن، عشية عيد الأضحى.

وأفادت المصادر بأن البحش وجه مسلحيه بمصادرة كل الأضاحي التي اشتراها المواطنون من السوق واصطحابها إلى منزله.

وأضافت أن مسلحي البحش قاموا بإطلاق النار على السيارة وإفراغها من الأضاحي ومصادرتها وسط توسلات من المواطنين.