تظاهرات في البرازيل ضد قرار الحكومة بخفض الميزانية المخصصة للجامعات

خرج آلاف ​الطلاب​ في ​البرازيل​ في مظاهرات احتجاجية على قرار الرئيس ​جايير بولسونارو​ بتخفيض الميزانية المخصصة للجامعات والمؤسسات التعليمية في البرازيل بنسبة 30 بالمئة. وأعلنت الإدارة الحالية للبرازيل أنها ستخفض الموارد من ​الجامعات​ الفيدرالية لاستثمارها في التعليم الأساسي، ثم أبلغت أنها ستجمد ميزانية الكليات والمؤسسات الفيدرالية.

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