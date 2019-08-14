الصين ترفض طلب سفينتين تتبعان البحرية الاميركية للرسو بميناء هونغ كونغ

لفت مسؤولون أميركيون الى إن "​الصين​ رفضت طلب سفينتين تتبعان ​البحرية الأميركية​ لزيارة هونج كونج في الأسابيع المقبلة، فيما تتفاقم الأزمة السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة.

واشار المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لوكالة "​رويترز​" الى إن "سفينة النقل جرين باي طلبت الزيارة في وقت لاحق هذا الشهر، بينما طلبت ​السفينة​ الحربية ليك إيري التي تحمل ​صواريخ​ موجهة الزيارة في أيلول".

وذكر أحد المسؤولين أن "الصين لم تذكر سببا محددا للرفض، لكن هذا التحرك ليس الأول من نوعه".

وسبق أن رفضت الصين زيارة السفينة الهجومية واسب في أيلول 2018، لكن السفينة البرمائية بلو ريدج رست في ​هونغ كونغ​ في نيسان.