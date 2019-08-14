لفت مسؤولون أميركيون الى إن "الصين رفضت طلب سفينتين تتبعان البحرية الأميركية لزيارة هونج كونج في الأسابيع المقبلة، فيما تتفاقم الأزمة السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة.
واشار المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لوكالة "رويترز" الى إن "سفينة النقل جرين باي طلبت الزيارة في وقت لاحق هذا الشهر، بينما طلبت السفينة الحربية ليك إيري التي تحمل صواريخ موجهة الزيارة في أيلول".
وذكر أحد المسؤولين أن "الصين لم تذكر سببا محددا للرفض، لكن هذا التحرك ليس الأول من نوعه".
وسبق أن رفضت الصين زيارة السفينة الهجومية واسب في أيلول 2018، لكن السفينة البرمائية بلو ريدج رست في هونغ كونغ في نيسان.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين ترفض طلب سفينتين تتبعان البحرية الاميركية للرسو بميناء هونغ كونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.