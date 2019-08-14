مجلس النواب الليبي يرحب ببيان الخارجية المصرية لإنهاء الأزمة الليبية

رحب المتحدث الرسمي باسم ​مجلس النواب​ الليبي، عبدالله بليحق، ببيان ​وزارة الخارجية المصرية​، بشأن سبل إنهاء الأزمة والحل في ​ليبيا​.

وأكد بليحق، بأن "وضع حد للتدخلات الخارجية ودعم المسلحين والمتطرفين ونزع ​السلاح​ خارج سلطات ​الدولة​ وحل هذا المليشيات و​القضاء​ على ​الإرهاب​ والتطرف، هو السبيل لإنهاء حالة الفوضى وعودة ​الأمن​ والاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وعودتها للعمل بشكلها الطبيعي".

ودعا المتحدث باسم ​البرلمان الليبي​، بعثة ​الامم المتحدة​ بليبيا للعمل بهذه الثوابت التي من شأنها إنهاء الأزمة الليبية والوصول لحل لها"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك حل في ليبيا دون إرادة الليبيين، ولا حل في ليبيا في ظل وجود المليشيات والسلاح خارج سلطة الدولة، ولا مكان للإرهابيين والمتطرفين في ليبيا".